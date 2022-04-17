İlyas Küçükcan Kütüphanesi Batıkent'te açıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Çifteler Köy Enstitüsü mezunu İlyas Küçükcan'ın adını taşıyan kütüphane, Köy Enstitüleri'nin 82'nci kuruluş yıl dönümünde Batıkent Mahallesi'nde açıldı.

Çifteler Köy Enstitüsü mezunu İlyas Küçükcan'ın adını taşıyan ve onun bağışladığı kitapların yer aldığı kütüphane, Tepebaşı Belediyesi tarafından Köy Enstitüleri'nin 82. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen tören ile Batıkent Mahallesi'ndeki Hasan Âli Yücel Belde Evi binasında yer alan Deneyimli Kafe'de hizmete açtı. 8 farklı kategoride 743 kitabın bulunduğu kütüphanenin açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eğitimci-Yazar İlyas Küçükcan, Gazeteci-Yazar Deniz Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve parti sözcüsü Yıldırım Kaya, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, CHP eski Milletvekili Mustafa Gazalcı, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

“Birikimimi insanların hizmetine sunmaya karar verdim”

Törenin açılışında konuşan Eğitimci-Yazar İlyas Küçükcan, “Düşünsel birikimimi oluşturan kitapları, ömrümün bu aşamasında daha fazla hapsetmenin doğru bir karar olmadığını düşündüm. Sonra bu birikimimi insanların hizmetine sunmaya karar verdim. Bu noktada da ilk aklıma gelen değerli dostum, değerli insan Ahmet Ataç oldu. Duygularımı kendisine açtım. Her zamanki gibi meseleye özenle yaklaştı. Evime kadar geldi ve kütüphanemi inceledi. Ardından başkanımız, ‘Hocam bunu biz ilk fırsatta uygun bir yere taşıyalım' dedi. Ekibinden arkadaşlar, burayı ve birkaç noktayı gösterdiler ama burada çok saygın bir isimle karşılaştım. Bugünümü borçlu olduğum Hasan Âli Yücel ismiyle karşılaşınca kütüphanemin sergilenmesi yer kesinlikle burası dedim. Birikimimin burada insanlarla buluşmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen başta Ahmet Ataç olmak üzere bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Diliyorum kütüphanedeki eserlerden çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkes yararlanır” dedi.

“Tepebaşı Belediyesi olarak Köy Enstitüsü mantığıyla çalışıyoruz”

Küçükcan'ın ardından bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “İlyas hoca ile dostluğumuz yaklaşık 30 yıla dayanıyor. Kendisini çok değerli, entelektüel, eğitimci, bilim insanı olarak nitelendirmişimdir. Her zaman kendisine saygıyla yaklaşmışımdır. İlyas hocamın kütüphanesi de çok değerli. Çok emek çekmiş. Dosyaları var, gazete kupürleri var ve önemli yerlerin altını çizdiği kitapları var. Ben diliyorum ki bu bölgede yaşayan insanlarımızın kitapları, dosyaları okuyup ne kadar emek çekildiğini görmelerini isterim. İlyas hoca ile daha öncelerde de çok işler yaptık. Kendisinin hazırladığı kitapların basım işlerini severek üstlendik, ücretsiz dağıttık. İş Bankası'nın bastığı çok değerli bir kitabı vardı onu da basmak isterdik ama İş Bankası'nın basması da ayrı bir onur bence. O konuda hocamı kutluyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak biz Köy Enstitüsü mantığıyla çalışıyoruz. Çocuklar için Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, belde evleri, deneyimli kafeler, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri gibi birçok tesis açtık. Hizmeti orada yaşayan mahallelinin ayağına götürüyoruz. Burada yaşayan insanlarımızın da böyle bir kütüphaneye ihtiyacı vardı. Böyle bir günü bize yaşattığı için hocama teşekkür ediyorum. Herkesin ayağınıza sağlık, bize gurur ve onur verdiniz. Kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.