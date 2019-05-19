İmam hatip lisesi öğrencilerinin yıl sonu sergisi

Öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resimlerin açılışına, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Eskisehir İl Milli Egitim Şube Müdürü Mustafa Özdemir, Şube Müdürleri Eyyup Aracı, İbrahim Kaya, Selçuk Kalkancı, Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman, Sarar Şirketler Grubu Protokol Müdürü Alaattin Çoban ve okul müdürleri katıldı. Açılışa katılanlara teşekkür eden Okul Müdürü Hasan Kaymakçı, Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde akademik ve meslek derslerinin yanında sanat alanında da eğitim verilmeye çalışıldığına vurgu yaparak sanat alanında çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca Kaymakçı, Görsel Sanatlar öğretmeni Hilal Ünver ve emeği geçen tüm öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.