İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İmam hatip lisesi öğrencilerinin yıl sonu sergisi

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi açılışı gerçekleşti.


Öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resimlerin açılışına, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Eskisehir İl Milli Egitim Şube Müdürü Mustafa Özdemir, Şube Müdürleri Eyyup Aracı, İbrahim Kaya, Selçuk Kalkancı, Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman, Sarar Şirketler Grubu Protokol Müdürü Alaattin Çoban ve okul müdürleri katıldı. Açılışa katılanlara teşekkür eden Okul Müdürü Hasan Kaymakçı, Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde akademik ve meslek derslerinin yanında sanat alanında da eğitim verilmeye çalışıldığına vurgu yaparak sanat alanında çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca Kaymakçı, Görsel Sanatlar öğretmeni Hilal Ünver ve emeği geçen tüm öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.