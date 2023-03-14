İmam Hatip Okulları “Mesleki Yarışmalarında” dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 42'ncisi düzenlenen mesleki yarışmaların il finallerinde dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri verildi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa idareciler, okul müdürleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Günyüzü, “Bu yarışmaların final ödül töreni, asırlardır her ramazan camilerde veya evlerde bir araya gelerek, evlerimizde ve tüm camilerimizde Kur'an-ı Kerim hatimleri yapan milletimiz için Ramazan ayı öncesi bir ziyafet olmuştur. Bugünkü bu tablo öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisini, saygısını, hürmetini ve sahiplenişini göstermektedir” diyerek İmam Hatip Liselerinin önemine vurgu yaptı.

Din Öğretimi Şube Müdürü Murat Kaplan da konuşmasında, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl mutat olarak tertip ettiği bu yarışmalarda kazanan-kaybeden farkı olmadığını, yarışmaya hazırlanan herkesin kazandığına vurgu yaparak, öğrenci ve onları teşvik eden öğretmen ve velileri kutladı.

Genç Sadâ Nidâ Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma, Genç Hatipler Hutbe Okuma, Genç Muhafızlar Hafızlık, Genç Bilaller Ezan Okuma kategorilerinde yapılan yarışmalara Anadolu İmam Hatip Liselerinden 287 öğrenci, İmam Hatip Ortaokullarından 439 öğrenci olmak üzere toplamda 726 öğrenci katıldı. Anadolu İmam Hatip Liselerinden 30 öğrenci, İmam Hatip Ortaokullarından 48 öğrenci olmak üzere toplamda 78'i il finaline gelme hakkını elde etti. Aralarından 30 öğrenci de ilk üç dereceye girdi.