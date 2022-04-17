İMİB'de kazanan Eskişehir oldu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) yapılan seçim sonucunda oluşturulan yönetimde, iki Eskişehirli iş adamı yer aldı.

İstanbul'daki Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde 16 Nisan'da gerçekleştirilen seçimde, Aydın Dinçer ve Rüstem Çetinkaya'nın listeleri yarıştı. Çetinkaya ve ekibi, 638 geçerli oyun kullanıldığı seçimde, mevcut başkandan 100 oy fazla alarak seçimi kazandı. Çetinkaya'nın yönetiminde Eskişehir'den iş adamı Metin Çekiç ve Cihad Yağmur Sadıkoğlu yer aldı. Metin Çekiç, seçimin ardından, “İMİB'in son 20 yılda en çok katılım gerçekleştirilen seçimi oldu. Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Eskişehir'e, Türkiye'ye, madencilere ihracatçılara hizmet edeceğiz” dedi.