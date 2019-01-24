İMO Eskişehir'den Kızılay'a kök hücre için kan bağışı

İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Kızılay'a kök hücre için kan bağışında bulundu.

Gerçekleştirdikleri bu bağıştan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Şube Başkanı Deniz Kılıç “Lösemili hastalar için kök hücre bağışı ile donör olarak umut olmaya geldik. Kök hücre için kan bağışı hayat kurtarıyor, umarım birilerine umut olabiliriz” şeklinde konuştu. Kızılay ve Sağlık Bakanlığı'nın arasında imzalanan “Kök Hücre Protokolü” kapsamında kan bağışlarını gerçekleştiren İMO yönetim kurulu üyeleri lösemi hastalarına umut kaynağı oldu.

Kızılay ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Kök Hücre Protokolü" kapsamında, kök hücre bağışçılarından alınan bir tüp kan, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği merkez laboratuvarlara gönderilerek, "Doku Tipleme Testleri"ne tabi tutuluyor. Testlerden sonra lösemi hastalarına ilik nakli yapılabilmesi için hazırlanan bağışçı veri tabanına kaydediliyor. Veri tabanında kayıtlı bağışçılardan herhangi birinin doku tipleme testleri, kemik iliği nakli bekleyen bir hastayla uyuştuğunda, bağışçıya ulaşılarak kemik iliğinin alınması için davet yapılıyor. Kemik iliği nakli, kan hücrelerinin yapımını sağlayan ana kök hücrelerinin, kök hücre bağışçısı bireyden alınarak hasta kişiye nakil edilmesiyle gerçekleştiriliyor. Böylece lösemi hastası bir bireyde normal kan yapımı sağlanmış oluyor.