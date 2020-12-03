İmzalar atıldı, 'Yeşil Yol' limanlara ulaştırıyor

Ş. arasında imzalar atıldı.

Şehir sanayisini limanlara ulaştıran, daha çevreci, daha güvenli ve daha ucuz taşıma yöntemini sunan Yeşil Yol'a ESO Üyesi Knauf Insulation imza atarak demir yolu taşımacılığını seçti.

ESO-ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özeçoğlu ve Knauf Insulation İzolasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Emre Gürcan tarafından imzalanan protokol töreninde konuşan Başkan Sinan Özeçoğlu, “Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz protokol töreni ile inanıyorum ki şehrimizde üreten ve istihdam sağlayan bir firmamızı daha demiryolu ile limanlara ulaştıracağız. Ağımızı genişletecek ve her fabrikayı limana bağlama hedefindeyiz. Projeye verdiği destekten ötürü Genel Müdürümüz Sayın Emre Gürcan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Atılan bu imzalar çoğalacak ve birlikteliklerimizin artacağına inanıyorum. Protokol ile Üyemiz Knauf, 2021 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin 500 konteyneri taşıması sağlanacak. Bu sayede karbon ayakizini yüzde 80'e kadar düşürecek ve konteynerler limanlara yüzde 30 daha düşük maliyetle ulaşacak. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Törende Yeşil Yol projesi ile ilgili konuşan Knauf Genel Müdürü Emre Gürcan, “Yeşil Yol projesi çok kıymetli bir proje. Gerçekten büyük bir imkân. Her firma için büyük bir avantaj sunuyor. Bu nedenle bizlere bu imkânı sağladıkları için projede yer alan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.