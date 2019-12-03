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İngiliz Tıp Birliği'nden Prof. Dr. Bülent Görenek'e ödül

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Bülent Görenek, hazırlanmasında görev aldığı “Avrupa Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Tıp” adlı kaynak kitaba katkılarından dolayı İngiliz Tıp Birliği tarafından ödüllendirildi.


Kalp hastalıklarının en güncel tanı ve tedavileri hakkında kaynak kitap niteliğinde olan ve Avrupa'nın en saygın yayınevlerinden Oxford Yayınevi tarafından basılan söz konusu kitap, İngiltere'de “Yılın En İyi Kardiyoloji Kitabı” seçilmişti.

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