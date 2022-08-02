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İngilizce oyunlar ile Yaşam Merkezi Projesi gerçekleştirildi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünce düzenlenen İngilizce Yaşam Merkezi Projesi’nde, öğrencilerin günlük dil becerilerinin yaşam ile ilişkilendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çeşitli oyunlar oynandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünce düzenlenen İngilizce Yaşam Merkezi Projesi'nde, öğrencilerin günlük dil becerilerinin yaşam ile ilişkilendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çeşitli oyunlar oynandı.


Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından hazırlanan İngilizce Yaşam Merkezi Projesi, öğrenciler ile buluştu. İngilizce çerçevesinde; pasaport kontrolü, süper market ve restoran simülasyonu gerçekleştirilen etkinlikte aynı zamanda çeşitli oyunlar da oynandı. Eksi 25 Derneği ve özel bir okul koordinatörlüğünde yürütülen projede hem öğrencilerin günlük dil becerilerinin yaşam ile ilişkilendirilmesi hem de geliştirilmesi amacı esas alındı.

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