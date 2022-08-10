İngilizce Yaşam Merkezi'nden toplam 800 öğrencinin yararlanması planlanıyor

Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan İngilizce Yaşam Merkezi Projesi'nde ilkokul 4. sınıf ile 6-7. sınıf öğrencilerinin günlük konuşma odaklı öğrenmeleri hedefleniyor. Farklı mekanizmalar ve öğretim materyalleri ile eğitimler devam ediyor. Havalimanı olmak üzere otel, eğlence merkezi, market ve restoran gibi sembolik 5 farklı İngilizce istasyonu bulunan merkezde; sanat ve spor oyunlarına dair de alanlar oluşturuldu. İngilizce pratik yapma imkânı sağlanan projede, 80 okuldan toplam 800 öğrenci yararlanması planlanıyor.