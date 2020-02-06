İngiltere Keele Üniversitesi'nden Prof. Julius Kaplunov ÜYEP öğrencileriyle buluştu

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP), öğrencilerin matematiğe olan ilgilerini artırmak amacıyla İngiltere Keele Üniversitesi'nden Prof. Julius Kaplunov'u ağırladı.

Eğitim Fakültesi Şefik Yaşar Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Denizaltında Matematik” ve "Günlük Hayat Matematiği" başlıklı iki seminere ÜYEP öğrencilerinin yanı sıra İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri de katıldı.

Seminerlerde gençlik yıllarında Rusya'da bir denizaltı projesinde yer aldığını öğrencilerle paylaşan Prof. Julius Kaplunov, basınç ve direnç gibi konuları matematiksel açıdan ele aldı. Denizaltılarda yaşanan sorunların matematik sayesinde çözülebildiğine ve bu durumun tıp alanına dahi ışık tuttuğuna değinen Prof. Kaplunov, küçük ayrıntıların hesaplanmadığı takdirde büyük sorunlara yol açabileceğini anlattı.

Günlük Hayat Matematiği seminerinde ise kendi çalışmalarının bir kısmını tanıtan Kaplunov, uygulamalı matematik alanındaki değişkenleri örnekler vererek tartıştı. Matematiğin günlük hayatın her yerinde bir şekilde var olduğunu ifade eden Prof. Kaplunov, diş tedavilerinin temelinde dahi matematiksel yapılar kullanılarak elde edilen bilgisayar programları olduğuna değindi. Matematik kullanılarak su kirliliğinin önlenebileceğini ileri süren konuşmacı, günlük hayatta karşılaşılabilen birçok problemin yine matematik yardımıyla çözülebileceğine vurgu yaptı.