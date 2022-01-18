İnkar ettiği çalıntı mallar evindeki aramada bulununca yakayı ele verdi

Eskişehir'de gerçekleşen bir hırsızlık olayı JASAT dedektiflerinin detaylı çalışması sonucunda çözüldü.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'na bağlı Yukarıılıca Mahallesi'nde K.S. isimli şahsa ait bağ evinde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Araştırmalar sonucunda çalıntı olduğu beyan edilen ev eşyalarından bir kısmı için ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesinde O.A. tarafından ilan açıldığı tespit edildi. Konu ile ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT ) ile irtibata geçilerek yapılan ortak çalışmalar sonucu hurdacılık yapan O.A. yakalandı. Şüpheli ifadesinde, suça konu eşyaları Yukarıılıca Mahallesi'nde yaşayan N.B.'den satın aldığını beyan etti. Alınan ifadenin ardından genişletilen araştırmayla hem O.A.'nın hem de N.B.'nin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada sonucunda O.A.'ya ait evde çalınan eşyalar bulundu. N.B.'nin evinde yapılan arama sonucunda ise 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi. N.B.'ye her tüfek için 944 lira olmak üzere toplamda bin 888 lira idari para cezası kesildi.

Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hırsızlığa konu eşyalar mağdur K.S.' ye teslim edildi.