İnönü Anadolu Lisesi Öğrencileri 'Bocce' turnuvasına damga vurdu

Eskişehir İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri düzenlenen 'Bocce' müsabakalarında aldıkları başarılarla turnuvaya damgasını vurdu.

Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürlüğünün 'Okul Sporları' kapsamında 25 sporcu ve 5 takımın katılımlarıyla Şehit Anıl Gül Spor Kompleksinde düzenlenen 'Bocce' turnuvasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Esabil Ballı ve Okul Müdürü Mehmet Asar tarafından çalıştırılan İnönü Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Mislina Durnalı, Merve Avcı, Öznur Filiz ve Melisa Yeter, Genç Kızlar A Kategorisinde Eskişehir İl 3'üncüsü oldu.

İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri destek ve katkılarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.