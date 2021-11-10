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İnönü Atası'nı saygıyla andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’ncü yılında Eskişehir İnönü ilçesinde gerçekleştirilen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında Eskişehir İnönü ilçesinde gerçekleştirilen törenle anıldı.


İnönü Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmaları ile başlayan anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çelenk sunma töreninin ardından Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu'na geçilerek burada öğrenciler tarafından Atatürk'ü anma programı için hazırlanan şiir, 10 Kasım türküleri dinlendi, video ve oratoryo gösterileri izlendi. Anma programı Vehbi Koç ve İnönü İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Atatürk konulu resim sergisinin açılışı ve sergi ziyareti ile sona erdi.

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