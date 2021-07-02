İnönü Bal Ormanı için yeni arıcılar yetiştirilecek

İnönü Belediye Başkanlığı, İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilçede bulunan İnönü Bal Ormanı'nda arıcılık faaliyetleri yapacaklarının sayısının artması amacıyla bir protokol imzalandı.

Arıcılık kursu düzenlemenin amaçlandığı protokol, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük'ün katılımları imzalandı. Protokol kapsamında açılan kursta, arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım, beslenme, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve ekipmanlarının bakım ve onarım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip konusunda uzman eğitim almış sertifikalı arıcılar yetiştirilerek İnönü Bal Ormanı'nın daha verimli kullanılması hedeflendiği bildirildi.

İnönü'de gerçekleştirilecek olan Arıcılık Kursu 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde başlayacak.