İnönü Belediyesi 2. Kademe Bursa Oryantiring Yarışlarına damga vurdu

Kademe Kulüplerarası Oryantiring Yarışlarında toplamda 6 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonluğu için büyük avantaj sağladı.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımı 21 takım ve 489 sporcunun katıldığı U14 Bursa 2. Kademe Kulüplerarası Oryantiring Yarışlarında toplamda 6 madalya kazandı. Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen yarışmaların birinci gününde İnönü Belediye Spor Kulübü sporcularından K10B kategorisinde Eylül Ayşe Bekar, K12B kategorisinde Medine Mortaş ve K14B Kategorisinde Kübra Sultan Avcı üçüncü olurken K10B kategorisinde Gökçe Bekmez 4'üncü oldu. Yarışmaların ikinci gününde K10B kategorisinde Eylül Ayşe Bekar 5'inci, Ecrin Nur Avcı 1'inci, K12B kategorisinde Hayrunisa Karademir 1'inci ve K14B kategorisinde Kübra Sultan Avcı 1'inci olarak zirveye adını yazdırdılar. Bu sonuçlar ile birlikte İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kızlar 10 yaş kategorisinde bölge birincisi olurken, 12 yaş kategorisinde altıncı ve 14 yaş kategorisinde dördüncü sıraya yükseldi.

Gerçekleştirilen yarışmalar sonrası İnönü Belediye sporcuları, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a verdiği destek ve imkanlardan dolayı teşekkür ettiler. Şampiyona finali 9-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Amasya'da yapılacak yarışmalar ile son bulacak.