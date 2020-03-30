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İnönü Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

İnönü Belediyesi ilçede dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un talimatlarıyla koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde resmi kurumlarda, umuma açık lavabolar ve işletmeler ile birlikte vatandaşların yoğun kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları devam ediyor. İnönü Belediyesi ekipleri mesai gözetmeksizin halk sağlığının korunması amacıyla gece geç saatlerde de cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.


Koronavirüs salgınına karşı yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

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