İnönü Belediyesi esnafa dezenfektan dağıttı

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İnönü Belediyesi tarafından temin edilen dezenfektan standları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un katılımları ile ilçe merkezinde ve yeni oluşan mahallelerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kahvehane, berber, lokanta, market ve STK'lara belediye ekipleri tarafından montajı gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mücadelesini kararlılıkla sürdüren İnönü Belediyesi ilçe genelinde de sterilizasyon ve dezenfekte çalışmalarına büyük titizlikle devam ediyor.

Koronavirüs salgınına karşı yoğun çalışmalarından ve dağıtılan el dezenfektan desteğinden dolayı ilçe esnafı ve vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini ifade etti.