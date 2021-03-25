İnönü Belediyesi esnafın içini ısıtıyor

Yapılan pazar duasının ardından İnönü Belediye Başkanlığı tarafından soğuk havalarda geleneksel hale getirilen pazarcı esnafı ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramı yapıldı. Pazarcı esnafının tezgahlarını açmadan ve alışverişe gelen vatandaşların bir nebze içini ısıtmak amacıyla her Perşembe kurulan pazar öncesi sabahın erken saatlerinde başlayan çorba dağıtımı pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri soğuk kış aylarında sıcak çorba ikramının içlerini ısıttığını ve gerçekleştirilen uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.