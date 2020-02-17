İnönü Belediyesi GSK, Kahramanmaraş yarışlarında 17 madalya kazandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye 3. Kademe Oryantiring Yarışları'nda İnönü Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları 17 madalya kazandı.

35 ilden bin sporcu ve 200 kulübün katılımıyla 3 gün süren yarışlar sona erdi. Bu yarışmalarda toplam 17 madalya kazanan İnönü Belediyesi GSK, yarışmalar sonrası düzenlenen madalya töreninde kürsünün ilk üç sırasını aldı. Zor koşullarda yapılan yarışlarda İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliğe katılarak kulüp sporcularına destek verdi. Sporcuların 17 madalya ile yarışlara damga vurmalarından dolayı memnun olduğunu belirten Bozkurt, "2014 yılından bugüne dek yapılan gayretli çalışmaların sonucuna mutlulukla kavuşulmuştur. Bu başarı tüm sporcularımıza ait olup İnönü'nün başarısıdır. Emeği geçen tüm yarışmacılara, antrenörlere ve belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.