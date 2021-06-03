İnönü Belediyesi GSK sporcusu dünya şampiyonasında

27-31 Mayıs tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Milli Takım seçme kampına ülke genelinden 7 kadın 7 erkek olmak üzere toplamda 14 sporcu katıldı. Seçme yarışlarının ilk gününde yapılan 3 bin metre koşu yarışlarında İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımı sporcularından Elif Gökçe Avcı, Kadınlar kategorisinde, Hüseyin Cem Ataman Erkekler kategorisinde ikinci oldu. Milli Takım kampının 2. günkü kısa mesafe yarışlarındaki yarışmayı ise Elif Gökçe Avcı birincilik ile bitirdi. Seçmeler orta ve uzun mesafe yarışmaları ile devam ederken, seçmeler sonunda Büyük Kadınlar kategorisini birincilikle bitiren Elif Gökçe Avcı, 2-9 Temmuz tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Doksy kentinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan sporcu Elif Gökçe Avcı'ya, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt başarılar dileyerek; Belediyemiz spor kulübü sporcularından Elif Gökçe Avcı'nın dünya şampiyonasında ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi temsil edecek olması bizleri gururlandırdı. Dünya şampiyonasında sporcumuzun Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çektireceğine ve gururla İstiklal Marşı'mızı okutacağına yürekten inanıyorum. İnönü'müzde gençlerin sporla, kültürel ve sosyal faaliyetlerde buluşmasını çok önemsiyoruz. İlçemizde, şehrimizde ve ülkemizde sporun gelişmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi için her türlü destek vermeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.