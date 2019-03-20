İnönü Belediyesi ‘Kültür Gezilerine' yoğun ilgi

Çanakkale Şehitliğini ve savaşların geçtiği noktalardaki müzeleri görmenin heyecanını yaşayan ilçe sakinleri, rehberler ve ilgili belediye personeli eşliğinde; Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası, Zığın Dere Hastane Şehitliği, Şahin Dere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nı gezdi. Çanakkale hakkında bilgi edinen 7'den 70'e birçok ilçe sakini, kente gezi düzenleyen başta İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti.

Öte yandan 5 otobüsle gerçekleştirilen geziye, ilçe sakinlerin yoğun ilgi göstermesi üzerine İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt hafta sonu ikinci Çanakkale turu düzenleneceğini belirtti.