İnönü Belediyesi maske dağıtımı yaptı

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen hijyenik, ergonomik ve yıkanabilir maskeler haftada bir kurulan İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri girişinde alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara ve tezgah açan pazarcı esnafına ücretsiz olarak dağıtıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un talimatları doğrultusunda korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşlara covid-19 salgınına karşı alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda da bulunuyor.

Maske dağıtımından ve korona virüs salgınına karşı çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.