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İnönü Belediyesi okul bahçelerinde temizlik seferberliğine başladı

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan Okullarımızda Temizlik Seferberliği çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Eskişehir İnönü Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamadan ilçede buluna tüm okullarda öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri için Temizlik Seferberliği başlattı. Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitim öğretim hayatına devam eden tüm okulların bahçelerinde genel temizlik, oyun guruplarının temizliği, çim biçme ve çevre düzenleme çalışması yapılacağı belirtildi.

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