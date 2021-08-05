İnönü Belediyesi parke taş çalışmalarını sürdürüyor

İnönü İlçesinin çeşitli noktalarında yapımı devam eden ve yaz dönemi faaliyet programı içerisinde yer alan kilitli parke taş döşeme çalışmaları ilçenin Aşağıkuzfındık Mahallesinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Yaşam alanlarındaki kaliteyi üst sınırlara çıkartmak amacıyla ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren belediye, ilçenin ve mahallelerin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor.

İlçe genelindeki çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve emeği geçenlere teşekkür etti.