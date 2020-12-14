İnönü Belediyesi sonbahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçe genelinde sonbahar temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde bulunan parklarda sonbahar ile dökülen yapraklar temizlenirken ekipler aynı zamanda cadde ve sokaklarda da temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyorlar. İlçe de halk sağlığını korumak ve vatandaşlara hijyenik bir çevre sunmayı hedefleyen İnönü Belediyesi ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini de ön planda tutuyor.

İlçenin her noktasında sürdürülen çevre temizlik çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.