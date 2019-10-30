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İnönü Belediyesi spora desteğini sürdürüyor

İnönü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katıldığı Türkiye Öğretmenler Kupasında takımlara forma desteğinde bulundu.


İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katılmış olduğu Türkiye Öğretmenler Kupası Bay-Bayan Tutsal Takımlarına İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sponsorluğunda forma yaptırıldı. Formalar İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı tarafından İnönü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Oğuş'a teslim edildi. Forma desteğinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Şube Müdürü Adem Oğuş ve ilçe öğretmenleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'ya teşekkür etti.

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