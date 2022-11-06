İnönü Belediyesi spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor

2022-2023 sezonunda Eskişehir 1. Amatör Lig C Grubu'nda İnönü İlçesini temsil eden İnönü Spor ve Oklubalı Spor'a İnönü Belediyesi tarafından forma, antrenman eşofmanı, tozluk, top ve krampon gibi ekipman desteğinde bulunuldu. Malzeme ve ekipmanlar, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı tarafından takdim edildi. İnönü Spor Kulüp Başkanı Vedat Şişman, Oklubalı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bekir Kalkan ve Oklubalı Spor takım antrenörü, İsa Topci desteklerinden dolayı Başkan Bozkurt' a teşekkür ettiler.