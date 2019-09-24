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İnönü Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Eskişehir’in İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri yeni oluşan mahallelerdeki yol iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eskişehir'in İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri yeni oluşan mahallelerdeki yol iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyet planları doğrultusunda yeni oluşan mahallelerdeki yol iyileştirme ve taşkın sularına karşı koruge boru döşeme çalışmalarına Aşağıkuzfındık Mahallesi ile devam etti. Çalışmalar kapsamında ekipler; Yukarıkuzfındık Mahallesinde yaklaşan kış öncesi mahalleyi araziye bağlayan yollarda tesviye çalışması yaptı. Tesviye çalışmasının ardından yollara stabilize malzeme yayarak iyileştirme yapan ekipler çalışma sonrası yollardaki bazı noktalarda su taşkınlarını önlemek amacı ile koruge borusu döşediler.

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