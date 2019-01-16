İnönü Belediyesi yolda bırakmadı

Eskişehir İnönü Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Bursa-Bozüyük-İnönü-Kütahya karayolunda meydana gelen aksamalar sonrası yolda kalan araçlardaki vatandaşları yolda bırakmadı. Belediye misafirhanesini ücretsiz olarak mahsur kalan vatandaşların hizmetine açan İnönü Belediyesi 13 kişiyi ağırladı. Geceyi Belediye Konukevi'nde sıcak bir ortamda geçiren vatandaşlar Başkan Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına gösterdikleri duyarlılık için teşekkürlerini ilettiler.