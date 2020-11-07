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İnönü Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı

Eskişehir İnönü Belediyesi’nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Eskişehir İnönü Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ‘Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında tüm personel ve vatandaşlar, HES kodu ile belediyeye giriş yapıyor.


İnönü Belediyesi korona virüs ( Covit-19) salgını ile mücadelesini sürdürürken, belediye hizmet binasına girişte HES kodu uygulamasına başladı. Belediye çalışanları başta olmak üzere belediye binasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolünün ardından binaya alınıyor. Girişte kurulan HES Kodu Sorgulama Alanı'nda mobil uygulama üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulaması yapılıyor. HES kodu bulunmayan vatandaşların kod alabilmeleri için belediye çalışanları yardımcı oluyor.


Diğer taraftan kurumlara giriş ve seyahatlerde uygulanması zorunlu hale getirilen HES kodunu ilçe sakinlerinin kolaylıkla alabilmesi için İnönü Belediyesi tarafından basımları yapılan bilgilendirme tabelaları da ilçe genelindeki resmi kurum binalarının girişlerine asıldı.


İnönü Belediyesi hizmet binasında alınan tedbirlerden ve ilçe genelinde bilgilendirme tabelalarından memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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