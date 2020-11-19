İnönü Belediyesi'nden ağaçlandırma seferberliği

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ağaçlandırma kampanyası kapsamında ilçedeki yeşil alanları arttırmak ve geleceğe nefes olmak amacıyla İnönü Belediyesi Fen İşleri şantiyesinde ilçe sakinlerine ücretsiz ıhlamur fidanı dağıtımı yapıldı. Daha yeşil bir İnönü için dağıtılan fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İnönü Belediyesinin fidan dağıtım uygulamasından memnuniyet duyduklarını ve doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.