İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü Belediyesi'nden ağaçlandırma seferberliği

Eskişehir İnönü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçlandırma seferberliği kapsamında ilçe sakinlerine ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi.


İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ağaçlandırma kampanyası kapsamında ilçedeki yeşil alanları arttırmak ve geleceğe nefes olmak amacıyla İnönü Belediyesi Fen İşleri şantiyesinde ilçe sakinlerine ücretsiz ıhlamur fidanı dağıtımı yapıldı. Daha yeşil bir İnönü için dağıtılan fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


İnönü Belediyesinin fidan dağıtım uygulamasından memnuniyet duyduklarını ve doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.