İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat edişinin 81.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat edişinin 81. yılı münasebetiyle ilçe halkının saygı ve şükranlarını sunmak amacıyla Ankara'ya günübirlik Anıtkabir ziyaret gezisi düzenledi. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen geziye 7'den 70'e çok sayıda ilçe sakini katıldı. Anıtkabir ziyaret gezisi için Cumhuriyet Meydanında toplanan ilçe sakinleri Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından Ankara'ya yolcu edildi. Başkan Bozkurt, 10 Kasım dolayısı ile Cumhuriyetin kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andıklarını kaydetti. İlçe sakinleri de Anıtkabir ziyaret gezisi dolayı Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.