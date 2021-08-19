İnönü Belediyesi'nden aşure ikramı

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramı kapalı pazar yerinde Kaymakam Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Başkan Bozkurt, İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ile birlikte gerçekleştirilen aşure ikramı sonrası İslam Aleminin Hicri Yeni Yılını ve Aşure Günü'nü kutladığını belirterek, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğimizin daim olması" temennisinde bulundu. Aşure ikramının ardından Başkan Bozkurt, İlçe Kaymakamı Kurt ile birlikte pazarda alışveriş yapan ilçe sakinleri ve pazarcı esnafı ile sohbet ederek, hayırlı alışveriş ve bereketli kazançlar diledi.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen aşure ikramı etkinliğine katılan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.