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İnönü Belediyesinden camilerde temizlik çalışması

İnönü Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve hijyenik ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla İlçedeki camilerde temizlik seferberliği başlattı.


Camilerde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, halıların süpürülmesi, tozların alınması, ayakkabılıkların ve merdivenlerin silinmesi ile cami giriş ve çıkış kapılarının dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.


İlçe sakinlerinin daha temiz ve daha sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için camilerde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, vatandaşların ibadetlerini daha ferah bir ortamda huzur içerisinde yapmaları için çalışmaların her hafta cuma namazı öncesi temizlik ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

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