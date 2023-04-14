İnönü Belediyesi'nden deprem bölgesine kuru bakliyat desteği

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen ve deprem bölgesindeki afetzedelere yardım amacıyla 25 kiloluk çuvallarda pirinç, bulgur, kırmızı ve yeşil mercimek, kuru fasulye ve nohuttan oluşan 10 bin kilogramlık kuru bakliyat taşıyan kamyon Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gıda Deposuna teslim edildiği belirtildi.

Yapılan yardımlar ile ilgili konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Bugüne kadar yapılan yardımlarımıza kuru bakliyat çeşitleri ile devam ediyoruz. Bu aracımızda da pirinç, bulgur, kırmızı ve yeşil mercimek, kuru fasulye ve nohuttan oluşan kuru erzak çuvallarımız Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi gıda deposuna teslim edilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yardımlarımız devam edecektir” dedi.