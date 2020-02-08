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İnönü Belediyesi'nden kar seferberliği

Eskişehir İnönü ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Belediye Başkanlığı Fen İşleri ekipleri ilçe içerisinde bulunan sokak, cadde ve yaya yollarında karla mücadele çalışması başlattı.


Yurdun batı kesimlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte İnönü ilçesinde de etkili olan kar yağışı sebebi ile karşı İnönü Belediye Başkanlığı karla mücadele çalışması başlattı. Fen İşleri ekipleri karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Fen İşleri ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda iş makineleri ile tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılırken, yayaların kullandığı kaldırımların da temizlendiği belirtildi.

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