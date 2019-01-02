İnönü Belediyesinden kar yağışı sonrası tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları

İç Anadolu Bölgesi ile birlikte İnönü ilçesini etkisi altına alan kar yağışı sonrası İnönü Belediyesi ekipleri, ilk kar yağışından itibaren olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarına vatandaşların ulaşımda güçlük çekmemeleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kar yağışına gerekli önlemlerin alındığını ifade eden İnönü Belediyesi Başkanlığı, ekiplerin ilk günden itibaren 7/24 karla mücadeleye hazır olduklarını belirttiler.