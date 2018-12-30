İnönü Belediyesinden kar yağışında anında müdahale

Eskişehir'in İnönü Belediyesi ekipleri, karla mücadelesini sürdürüyor.

İnönü Belediyesi, ilçede hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların ulaşımda güçlük çekmemeleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede hazır tutulan iş makineleri ile sokak ve caddelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam edildi. İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada kar yağışının hangi saatlerde olursa olsun vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için yollara anında müdahale edilmeye devam edileceği bildirildi.