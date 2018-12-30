İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü Belediyesinden kar yağışında anında müdahale

Eskişehir’in İnönü Belediyesi ekipleri, karla mücadelesini sürdürüyor.

Eskişehir'in İnönü Belediyesi ekipleri, karla mücadelesini sürdürüyor.


İnönü Belediyesi, ilçede hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların ulaşımda güçlük çekmemeleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede hazır tutulan iş makineleri ile sokak ve caddelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam edildi. İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada kar yağışının hangi saatlerde olursa olsun vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için yollara anında müdahale edilmeye devam edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.