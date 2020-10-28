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İnönü Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede yoğun mesai

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını mesai gözetmeksizin sürdürüyor.


İnönü Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının ilk gününden itibaren halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İnönü Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve Oklubalı Mahallesinde cadde, sokak ve vatandaşların yoğun kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptılar. İlçede bir yandan ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ederken İnönü Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen hijyenik, ergonomik ve yıkanabilir maskelerde ilçe genelindeki mahallelerin tamamına dağıtılıyor. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları belirlenen program dahilinde ilçedeki mahallelerin tamamında devam edeceği belirtildi.

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