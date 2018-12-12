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İnönü Belediyesinden öğrencilere fuara ulaşım desteği

İnönü Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri ETO-TÜYAP Fuar Merkezi Eskişehir Kitap Fuarı’na katılmaları için ulaşım desteği sağladı.

İnönü Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri ETO-TÜYAP Fuar Merkezi Eskişehir Kitap Fuarı'na katılmaları için ulaşım desteği sağladı.


İnönü Belediyesi ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği turlar, sosyal ve kültürel destelerin yanı sıra Eskişehir'in çehresini değiştirecek gelişmelerden biri olan ETO Fuar Merkezinde 11-16 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'na katılmaları için ulaşım desteği sağladı. Kitap fuarına katılmaktan son derece memnun olan öğrenciler bir taraftan Eskişehir'de ilk olan fuar alanını gezmek diğer taraftan da birçok kitabı bir arada görmenin mutluluğunu yaşarken verilen ulaşım desteğinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a da teşekkürlerini dile getirdiler.

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