İnönü Belediyesi'nden öğretmenler onuruna yemek

Programa, İnönü Kaymakamlığına vekâlet eden Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İnönü Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kurum amirleri, okul müdürleri, emekli ve halen görevde olan öğretmenler katıldı.

İnönü Kaymakamlığına vekâlet eden Eskişehir Vali yardımcısı Aslan Avşarbey, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak eğitim hayatlarında başarılar diledi. Böyle anlamlı bir günde öğretmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Bozkurt da, "Kutsal ve onurlu mesleğin değerli mensupları öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim öğretim hayatlarında başarılı yıllar diliyorum" diye konuştu.

İnönü Belediyesi, programa katılan öğretmenlere çiçek takdim etti. Keyifli anlar yaşayan öğretmenler de Başkan Bozkurt'a teşekkürlerini ilettiler. Etkinlik, hep birlikte söylenen türkülerle sona erdi.