İnönü Belediyesi'nden örnek çalışma

İnönü Belediye Başkanlığı ilçe genelindeki çevreci çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İlçe genelinde çevreyi koruma ve çevre dostu anlayışı çalışmaları ile örnek olan İnönü Belediyesi, çiftçilerin kullanmış oldukları zirai ilaç kutularının toplanması için özel hazırlattığı çöp konteynırlarının temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Zirai ilaç kutularının doğaya zarar vermeden toplanmasını sağlayarak çevreyi koruyor. Çevre dostu anlayışıyla daha yeşil ve daha güzel bir İnönü için çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Çevreci belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim temel amacımız çöpü en kısa sürede alarak çevre ve sağlık açısından olumsuz olabilecek koşulları önlemek. Zirai ilaç kutularının toplamasını gerçekleştirirken hemşehrilerimizin rahatsız olmaması ve doğaya zarar gelmesini önleyerek, daha yaşanılabilir bir İnönü için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

İlçe genelindeki çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye personellerine teşekkür etti.