İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü Belediyesinden THK kampı yanındaki arsalar ile ilgili haberlere ilişkin açıklama

Eskişehir İnönü Belediyesi, basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan İnönü Türk Hava Kurumu (THK) kampı yanındaki arsaların satışı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.


İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Belediyemizde 1976 yılında yapılan imar planlarından sonra herhangi bir imar plan değişikliği yapılmamıştır. Söz konusu alanlarla ilgili belediyemize herhangi bir inşaat izni veya buna benzer izinler için başvuru yapılmamıştır. Söz konusu alanlarla ilgili hiçbir satış bilgisi tarafımıza gelmemiştir. Satıştan kaynaklanan hiçbir beyan müracaatı da yapılmamıştır. Sosyal medya ve basında çıkan bu tür asılsız iddia ve haberlere vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve inanmamaları önemle duyurulur. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın bilgi edinme kanunu hükümlerine göre Belediyemize müracaat etmeleri rica olunur" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.