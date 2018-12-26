İnönü Belediyesinin karla mücadelesi başladı

Kış öncesi tüm tedbirlerini alan İnönü Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı sonrası ilçede kapanan yollarda çalışmalarına aralıksız devam etti. Dün sabah başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran karın, İnönü Belediyesi ekiplerinin zamanında yaptığı çalışmalarla ilçe sakinleri için çile haline gelmesi önlendi. Ekiplerin bugün de devam ettirdikleri çalışmalarla yollar temizlenerek ulaşımın aksaması engellendi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve gidecekleri yere kolay ulaşım sağlayabilmeleri için ilçemizde bulunan cadde ve sokaklarda 7/24 aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı