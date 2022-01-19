İnönü Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki tüm mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımlarda greyder, kepçe, sıyırma bıçaklı kamyon ve kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için kar küreme makinesi ile kaldırımlar temizlenirken ara sokaklardaki yollar kepçe, greyder, kar sıyırıcı araçlarla temizlenerek don ve kaymalara karşı yollarda tuzlama çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Kar yağışına karşı 7/24 teyakkuzda olan İnönü Belediyesi ekipleri ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri ve kış şartlarından dolayı oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek için hazır da bekliyor.

İnönü Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.