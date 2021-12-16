İnönü Belediyesi'nin sıcak çorba ikramı esnafın içini ısıtıyor

Pazar yerinde her hafta yapılan duasının ardından İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen pazarcı esnafına ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramı sürüyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, pazarcı esnafına hayırlı işler diledikten sonra belediye tarafından yapımına devam edilen kapalı pazaryeri ısıtma sistemini yerinde inceledi, ilgili personelden bilgi aldı.

Pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri soğuk kış aylarında sıcak çorba ikramının içlerini ısıttığını ifade ederken, yapımına devam edilen pazaryeri ısıtma sisteminden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.