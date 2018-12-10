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İnönü Eğitim-Bir-Sen'den Bozkurt'a ziyaret

Eğitim-Bir-Sen İnönü Şube Başkanı olan Yusuf Gül, Yönetimi Kurulu üyeleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen İnönü Şube Başkanı olan Yusuf Gül, Yönetimi Kurulu üyeleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Delege seçimleri sonrası kurum amirlerine yönelik tanışma ziyaretler yapan İnönü Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığı yöneticileri, İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şube Başkanı Gül ve yeni Yönetim Kurulu ekibine görevlerinde başarılar diledi.


Bozkurt'a gerçekleştirilen ziyarete; Eğitim-Bir-Sen İnönü Şube Başkanı Yusuf Gül, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Asar, Gökhan Şayan, Hasan Ercan ve Yasin Aydın katıldı.

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