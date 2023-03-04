İnönü fayı üzerinde bulunan doğa harikasının emsalleri Alplerde ve İsviçre'de görülebiliyor

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde bulunan fay hatta üzerinde oluşan ve nadir görülen askıda vadi hakkında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Bu askıda vadiler genellikle Alplerde ve İsviçre'de çok görülür” dedi.

İnönü İlçesi'nde bulunan fay hattı, Türkiye'de yer üstüne en net gözüken fay hatlarından birisi olarak ön plana çıkıyor. Yaklaşık 5 kilometre boyunca çıplak gözle net şekilde görülebilen fay aynasıyla dikkatleri üzerine çeken doğa harikası, içinde bulundurduğu güzelliklerle de ön plana çıkıyor. Genel olarak Alplerde ve İsviçre'de örneği görülen ‘Askıda Vadi', İnönü fayı üzerinde de görülebiliyor. Türkiye'deki en net askıda vadilerin bulunduğu İnönü fayı hakkında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Fay aynası üzerinde vadi oluşması pek olağan değildir” dedi.

“Bu askıda vadiler genellikle Alplerde ve İsviçre'de çok görülür”

İnönü fayı üzerinde doğal olarak oluşan askıda vadiler hakkında konuşan Prof. Dr. Can Ayday, şu ifadeleri kullandı:

“İnönü fayı üzerinde bir vadi görüyoruz. Her yerde fay aynası üzerinde vadi oluşması pek olağan değildir. Bir blok aşağıya düşüyor ve vadinin içinden geçen küçük dereler aşağı kısımlarda tekrar vadi oluşturuyor. Daha sonra tekrar kırılmalar oluyor. Birkaç kez arka arkaya kırılmalar oluşunca bazı vadiler üst tarafta kalıyor. Biz bu tür durumlara askıda vadi diyoruz. Aslında bu askıda vadiler genellikle Alplerde ve İsviçre'de çok görülür. Glasiyellerin üzerinde de askıda vadiler görülür.”