İnönü Halk Eğitim Merkezi el emeği ürünler sergisi açtı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

1-7 Haziran ‘'Hayat Boyu Öğrenme'' Haftası etkinlikleri çerçevesinde İnönü Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler, kursiyerler ve öğretmenler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin açılışı sergilendi. Sergi açılışına İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özge Fındık, okul müdürleri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini belirten Başkan Bozkurt, ‘'Usta işçilik, el emeği ve göz nuru ile işlenen ürünler için emeği geçen usta öğretici, kursiyer ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim'' ifadelerini kullandı.

İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özge Fındık ve okul müdürleri katılımlarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederken, sergi hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.