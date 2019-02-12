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İnönü Hizmet Çarşısında sona yaklaşıldı

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sakinlerinin birçok hizmete bir noktadan ulaşımını sağlayabilmek adına yapımına başlanan Belediye Hizmet Çarşısında sona gelindi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede dağınık halde bulunan sivil toplum kuruluşlarını bir arada toplayacak içerisinde bağımsız bürolar, bekleme salonları, çok amaçlı salon, kafeterya ve dijital kütüphanenin bulunduğu toplam bin 540 metrekare alan sahip Belediye Hizmet Çarşısındaki su ve elektrik hatlarında bağlantı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Bozkurt, ilçeye yapılan birçok hizmette olduğu gibi Belediye Hizmet Çarşısı ile ilçenin modern bir görüntüye kavuşacağını belirtti. Bozkurt, bu çalışma ile ilçede bulunan STK'ları ilçe sakinleri ile tek noktada buluşturma imkânına kavuşurken çarşı içerisinde dijital kütüphane, kafeterya ve çok amaçlı salonlarla İnönü'ye hizmete devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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